Il Segreto non va in onda, da oggi torna DayDreamer con una mini puntata (Di lunedì 25 gennaio 2021) Le polemiche non mancano mai quando si tratta di Canale5 e anche oggi sarà lo stesso visto che Il Segreto non va in onda e DayDreamer, che prenderà il suo posto, lo farà in versione mini. Questo è l'ennesimo disastro della programmazione della rete ammiraglia del Biscione che continua a tirare una coperta un po' troppo corta lasciando scoperti piedi e un po' di nervi tesi. Da una parte c'è il pubblico de Il Segreto che si lamenta della programmazione alla luce del fatto che la soap era in dirittura di arrivo. Perché cambiare tutto a 20 puntate dal gran finale? Mediaset avrebbe potuto attendere febbraio e poi fare questa sostituzione ma, invece, le cose andranno diversamente. Il Segreto non va in onda oggi e farà lo stesso anche nei ...

