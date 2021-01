Ida Platano tutto l’amore che ha dopo Uomini e Donne | “Vorrei abbracciarti e stringerti”

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Idae Gemma – solonotizie24Idada tempo ormai ha lasciato il programma di, ma nel suo cuore continua ad avere un posto speciale l’amicizia con Gemma Galgani. La donna, infatti, ha condiviso una Instagram stories dedicata alla dama di Torino. L’ex dama diin queste settimane è spettatrice di ciò che sta succedendo a Gemma Galgani, reduce da una nuova delusione che arrivata dalla frequentazione con il cavaliere Maurizio. Le vacanze di Natale, per certi versi, hanno fatto in modo che venisse aperto un vaso di pandora per la coppia che era nata negli studi del programma con segreti e un possibile flirt che il cavaliere avrebbe tenuto nascosto. In queste ore, però, a inviare un messaggio importante a Gemma Galgani è stata ...