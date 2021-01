Guilty Gear: Strive in un nuovo trailer focalizzato sulle modalità di gioco (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo sviluppatore Arc System Works ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo picchaduro Guilty Gear: Strive, che mostra la moltitudine di modalità di gioco che saranno incluse nel prossimo capitolo. Ci saranno modalità che soddisferanno i fan del single player, i giocatori di tornei hardcore e i nuovi arrivati. Il gioco ha molto da offrire tra cui la tradizionale modalità Arcade, una modalità Tutorial per affinare le abilità, la modalità Sopravvivenza con classifiche online, modalità missione per praticare tecniche specifiche e altro ancora. Sono incluse anche la modalità Versus, la modalità Training che vi consentirà di impostare ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lo sviluppatore Arc System Works ha pubblicato undedicato al suo picchaduro, che mostra la moltitudine didiche saranno incluse nel prossimo capitolo. Ci sarannoche soddisferanno i fan del single player, i giocatori di tornei hardcore e i nuovi arrivati. Ilha molto da offrire tra cui la tradizionaleArcade, unaTutorial per affinare le abilità, laSopravvivenza con classifiche online,missione per praticare tecniche specifiche e altro ancora. Sono incluse anche laVersus, laTraining che vi consentirà di impostare ...

Lo sviluppatore Arc System Works ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al suo picchaduro Guilty Gear: Strive, che mostra la moltitudine di modalità di gioco che saranno incluse nel prossimo capitolo ...

Arc System Works ha rivelato altri dettagli ancora sulle modalità e meccaniche di gioco di Guilty Gear Strive.

