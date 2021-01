Gli errori della politica estera statunitense

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Giorni fa in colloquio con uno degli ex protagonisti, a mie domande e sollecitazioni egli ha replicato che la secondo guerra Iraq-USA è stata un disastro inutile, equilibrato in parte col miglioramento delle relazioni con Israele e particolari attenzioni alle petromonarchie del Golfo. L’interlocutore ha ammesso di non aver gestito al meglio le relazioni con l’Egitto come gli USA avrebbero potuto fare dopo le cosiddette primavere arabe, ed è discutibile che non abbiamo mai avuto un tipo di rapporto con l’Iran, sufficientemente discreto da essere sostenibile. In realtà gliCasa Bianca e la volontà di dominio senza tener conto delle altre parti è un apporto tradizionale allastatinitense. Già ...