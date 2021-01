Focolaio in una casa di riposo alle porte di Roma: 40 positivi e 4 morti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ancora un Focolaio in una casa di riposo, questa volta a Grottaferrata, alle porte di Roma. Il cluster nella struttura (che è stata isolata) è stato individuato nei giorni scorsi, visto che il 14 gennaio operatori e pazienti si sono sottoposti ai tamponi. Stando a quanto si apprende, sarebbero circa 40 i positivi, tra personale e ospiti. Una decina gli operatori risultati positivi, tra cui 5 suore. Quattro, invece, sarebbe il numero delle vittime. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ancora unin unadi, questa volta a Grottaferrata,di. Il cluster nella struttura (che è stata isolata) è stato individuato nei giorni scorsi, visto che il 14 gennaio operatori e pazienti si sono sottoposti ai tamponi. Stando a quanto si apprende, sarebbero circa 40 i, tra personale e ospiti. Una decina gli operatori risultati, tra cui 5 suore. Quattro, invece, sarebbe il numero delle vittime. su Il Corriere della Città.

Si registra un nuovo focolaio di Covid ai Castelli Romani, precisamente in una casa di riposo di Grottaferrata, alle porte di Roma. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, al momento ci sono c ...

