Euro Track Simulator 2 ha lanciato un evento in game sui vaccini COVID che ha attirato le ire dei NoVax

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L'annuncio di unin arrivo il 7 febbraio, legato al trasporto diinTruck2 e American Truckha scatenato una serie di polemiche, gestite molto male da SCS Software. La rivelazione dell'Hauling Hope Event, difatti, si è presto scatenato in un vespaio. Durante l', i giocatori sarebbe invitati a partecipare alla distribuzione (fittizia, beninteso) del vaccino per il-19. L'inconveniente è stato servito su di un piatto d'argento: SCS è stata subissata di messaggi da parte di utenti no-vax, richiedenti di "non mischiare la politica col gioco" e altre osservazioni poco sensate del genere. L'ufficio stampa di SCS Software ha presto ribattuto alle polemiche, ma anziché prendere le distanze dai comportamenti e dalle scelte ...

qualunke : #ostialido #rap #fundraising Con una libera donazione on-line in ?? Ostia Lido Rap x Efo & Awa Onlus :… - surrevnder : RT @AUTECATURE: ?? BREAKING NEWS ?? Sconvolgenti le ultime dichiarazioni di Arisa. La cantante propone un ritorno alla lira invitando così l'… - AUTECATURE : ?? BREAKING NEWS ?? Sconvolgenti le ultime dichiarazioni di Arisa. La cantante propone un ritorno alla lira invitando… -

Ultime Notizie dalla rete : Euro Track

Zazoom Blog

L'annuncio di un evento legato al trasporto di vaccini in Euro Truck Simulator 2 ha scatenato una serie di polemiche, gestite molto male da SCS Software.OnePlus 7T, l'evoluzione di OnePlus 7 è uno smartphone di fascia alta a cui non manca nulla. Le specifiche sono al top e l'esperienza d'uso è di alto livello. Ecco i 5 motivi per non farsi perdere que ...