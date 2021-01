DAYDREAMER | anticipazioni dall’1 al 5 febbraio 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 25 gennaio 2021)le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio: Sanem firma con Yigit il contratto per il suo romanzo. Leyla si mostra gelosa nei confronti di Osman, ma la verità è che lei ama ancora Emre. L’amore tra Can e Sanem è messo a dura prova da Huma, che è assolutamente contraria al loro fidanzamento in quanto ritiene Sanem e la sua famiglia di un livello sociale troppo basso rispetto alle aspettative che ha per suo figlio. In questo clima si arriva alla presentazione del libro di Polen dove, di fronte alla stampa, Huma cerca in tutti i modi di mettere in difficoltà Sanem ed esaltare le doti e la bellezza di Polen, ma Can, in modo molto risoluto, non glielo permette. Ceycey trova finalmente il coraggio di confessare ad Ayhan che in realtà voleva organizzare un finto matrimonio ...