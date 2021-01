Conte: “Dobbiamo essere più cinici. Milan? Non è solo Ibra” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ai microfoni della Rai ha parlato Antonio Conte, alla vigilia del derby di Coppa Italia di domani. Queste le parole del tecnico dell’Inter: “Dal punto di vista psicologico domani c’è il passaggio del turno è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo massimo rispetto. Servirà una prova di squadra”. Sul Milan: “Ibrahimovic è un giocatore importante per il Milan, ma credo che questo Milan non sia solo Ibrahimovic, è una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente che sta facendo cose importanti. Il derby di andata è stata una partita dove ci siamo trovati sotto per 2-0, poi abbiamo segnato, abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare. Penso che non solo domani ma in generale, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ai microfoni della Rai ha parlato Antonio, alla vigilia del derby di Coppa Italia di domani. Queste le parole del tecnico dell’Inter: “Dal punto di vista psicologico domani c’è il passaggio del turno è la cosa più importante in una competizione come la Coppa Italia, di cui abbiamo massimo rispetto. Servirà una prova di squadra”. Sul: “himovic è un giocatore importante per il, ma credo che questonon siahimovic, è una squadra composta da giocatori forti e bravi tecnicamente che sta facendo cose importanti. Il derby di andata è stata una partita dove ci siamo trovati sotto per 2-0, poi abbiamo segnato, abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare. Penso che nondomani ma in generale, ...

