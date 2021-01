Brescia, primario arrestato: «Farmaci letali a 2 malati Covid». Infermiere: «Non voglio uccidere pazienti» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Choc a Brescia. Un medico in servizio al pronto soccorso di un ospedale pubblico della provincia Bresciana è stato arrestato dai carabinieri del locale Nucleo Antisofisticazioni e... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 25 gennaio 2021) Choc a. Un medico in servizio al pronto soccorso di un ospedale pubblico della provinciana è statodai carabinieri del locale Nucleo Antisofisticazioni e...

(ANSA) – BRESCIA, 25 GEN – “Io non ci sto ad uccidere ... un infermiere dell’ospedale di Montichiari dove il primario del pronto soccorso Carlo Mosca è stato arrestato con l’accusa ...

