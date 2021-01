Asia Argento: "Mamma mi picchiava. L'ho vista morire come al rallentatore" - (Di lunedì 25 gennaio 2021) Novella Toloni A Storie Italiane l'attrice ha raccontato delle dolorose violenze subite dalla madre quando era piccola, un rapporto conflittuale cancellato dalla morte della Nicolodi Le botte, il dolore per un'infanzia senza punti di riferimento e infine lo strazio per la morte della madre. L'ospitata di Asia Argento a Storie Italiane ha rievocato emozioni difficili per l'attrice che, a tratti, non è riuscita a nascondere la commozione. Ospite di Eleonora Daniele, Asia Argento ha ripercorso i difficili momenti vissuti da bambina e il tormentato rapporto con la madre, l'attrice Daria Nicolodi. Ricordi dolorosi trascritti nella sua ultima biografia "Anatomia di un cuore selvaggio". nodo 1918611 Nonostante il controverso rapporto con la madre Daria, Asia Argento non è ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 25 gennaio 2021) Novella Toloni A Storie Italiane l'attrice ha raccontato delle dolorose violenze subite dalla madre quando era piccola, un rapporto conflittuale cancellato dalla morte della Nicolodi Le botte, il dolore per un'infanzia senza punti di riferimento e infine lo strazio per la morte della madre. L'ospitata dia Storie Italiane ha rievocato emozioni difficili per l'attrice che, a tratti, non è riuscita a nascondere la commozione. Ospite di Eleonora Daniele,ha ripercorso i difficili momenti vissuti da bambina e il tormentato rapporto con la madre, l'attrice Daria Nicolodi. Ricordi dolorosi trascritti nella sua ultima biografia "Anatomia di un cuore selvaggio". nodo 1918611 Nonostante il controverso rapporto con la madre Daria,non è ...

