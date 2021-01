"Un malato di mente", il web chiede l'espulsione di Dayane per le parole su Zorzi - (Di domenica 24 gennaio 2021) Novella Toloni La modella brasiliana si è lasciata sfuggire un commento infelice nei confronti di Tommaso e le sue parole hanno infiammato la rete Le ultime parole di Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip hanno scatenato una dura polemica sul web. La bella brasiliana potrebbe essere sottoposta a provvedimenti disciplinari, ma intanto sui social network si è scatenata la bagarre e la modella è stata travolta dalle critiche. A far finire Dayane Mello nel mirino degli internauti sono state le sue parole contro Tommaso Zorzi: "Mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali". Un'esternazione di cattivo gusto che non è affatto piaciuta ai telespettatori del Grande Fratello Vip, che sul web si sono scagliati contro la modella: "La frase di ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) Novella Toloni La modella brasiliana si è lasciata sfuggire un commento infelice nei confronti di Tommaso e le suehanno infiammato la rete Le ultimediMello nella casa del Grande Fratello Vip hanno scatenato una dura polemica sul web. La bella brasiliana potrebbe essere sottoposta a provvedimenti disciplinari, ma intanto sui social network si è scatenata la bagarre e la modella è stata travolta dalle critiche. A far finireMello nel mirino degli internauti sono state le suecontro Tommaso: "Mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali". Un'esternazione di cattivo gusto che non è affatto piaciuta ai telespettatori del Grande Fratello Vip, che sul web si sono scagliati contro la modella: "La frase di ...

vuoi_condurretu : RT @Mrs__Dimples: Io come Stefania. Vorrei avere 1/4 della mente di Tommaso, altro che malato mentale #tzvip - xharryhug_ : RT @AlineMedri: All'avvocata di Dayane qualcuno traduca in portoghese che il problema non è dire 'è malato di mente', la parte offensiva è… - Mrs__Dimples : Io come Stefania. Vorrei avere 1/4 della mente di Tommaso, altro che malato mentale #tzvip - Debina87 : RT @AlineMedri: All'avvocata di Dayane qualcuno traduca in portoghese che il problema non è dire 'è malato di mente', la parte offensiva è… - monica22380590 : RT @eleonoransia: Da-Iena ho una domanda da suggerirti: Ieri ti ho dato del malato di mente perché sono invidiosa delle tue capacità e so c… -