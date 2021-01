Sedrina | macellava un capriolo nel gazebo di casa | denunciato

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 gennaio 2021) I carabinieri forestali della stazione dinegli ultimi giorni hannodue uomini della valle Brembana, un 65enne e un 57enne, responsabili di aver commesso reati venatori ai danni di fauna non cacciabile anche particolarmente protetta. In un caso, dopo aver individuato alcune reti da uccellagione tese tra gli alberi in un boschetto vicino a Serina, i forestali hanno monitorato a lungo l’area fino a individuare un uomo, poi rintracciato e identificato, che ha ammesso le sue responsabilità. L’utilizzo di reti da uccellagione infatti, secondo le normative vigenti, è vietato perché causa la morte di numerosi esemplari di avifauna in modo non selettivo (senza discernere tra animali cacciabili o non e senza limite di numero di esemplari catturati) dopo aver provocato prolungate e dolorose sofferenze agli uccelli rimasti intrappolati. L’uomo ...