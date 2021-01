Polpette vegane di fagioli | buonissime e con sole 50 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ospiti vegani a pranzo o a cena e non avete idea di cosa portare in tavola? Ecco la ricetta per cucinare delledi. Sono adatte anche se si è a dita, perché contengono solo 50. Ingredienti: 600 grammi di passata di pomodoro 600 grammi diborlotti preferibilmente in barattolo 40 grammi di pane grattugiato Qualche foglia di prezzemolo fresca Uno spicchio di aglio Q.b. di olio extravergine di oliva Q.b. di pepe nero e di sale fino da cucina. Le dosi sono per circa 20. Preparare iPrendere la confezione deiborlotti e versare il suo contenuto dentro il contenitore del frullatore ad immersione. Ridurre il tutto in una poltiglia. Trasferire la poltiglia di ...