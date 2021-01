Parma-Sampdoria 0-2, D’Aversa: “Servono interventi sul mercato per la salvezza” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “La squadra ha bisogno di un intervento sul mercato. Siamo in difficoltà sui cambi. Ci siamo fatti due gol da soli e abbiamo colpito due legni. Dobbiamo eliminare alcuni errori, non possiamo permetterci certe sbavature”. Queste le dichiarazioni del tecnico del Parma Roberto D’Aversa dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro la Sampdoria. Decima partita senza vittorie per il Parma che chiude il girone di andata con quindici punti in meno rispetto alla scorsa stagione: “Dobbiamo guardare la classifica, non dobbiamo ignorarla – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Se siamo penultimi, c’è un motivo. Da quando sono arrivato, stiamo recriminando in continuazione sul risultato. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto del lavoro e della condizione fisica. Serve una crescita sotto il piano ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) “La squadra ha bisogno di un intervento sul. Siamo in difficoltà sui cambi. Ci siamo fatti due gol da soli e abbiamo colpito due legni. Dobbiamo eliminare alcuni errori, non possiamo permetterci certe sbavature”. Queste le dichiarazioni del tecnico delRobertodopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro la. Decima partita senza vittorie per ilche chiude il girone di andata con quindici punti in meno rispetto alla scorsa stagione: “Dobbiamo guardare la classifica, non dobbiamo ignorarla – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Se siamo penultimi, c’è un motivo. Da quando sono arrivato, stiamo recriminando in continuazione sul risultato. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto del lavoro e della condizione fisica. Serve una crescita sotto il piano ...

