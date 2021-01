Lorenzo Musetti-Alejandro Tabilo, primo turno Challenger Antalya: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 24 gennaio 2021) Lorenzo Musetti affronterà il cileno Alejandro Tabilo nel primo turno del Challenger di Antalya, torneo che va in scena sulla terra rossa della città turca, dove tra l’altro è incominciata questa stagione agonistica ma su altra superficie (il cemento subito dopo Capodanno). Il tennista italiano, reduce dall’eliminazione al secondo turno nel Challenger di Istanbul disputato la scorsa settimana, punta a un pronto riscatto e vuole farsi strada nella kermesse, ma non dovrà sottovalutare un avversio comunque ostico e molto arcigno. L’azzurro, attuale numero 129 al mondo, incrocerà il sudamericano che al momento occupa la posizione numero 167 del ranking ATP. In palio la qualificazione agli ottavi di finale contro il ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021)affronterà il cilenoneldeldi, torneo che va in scena sulla terra rossa della città turca, dove tra l’altro è incominciata questa stagione agonistica ma su altra superficie (il cemento subito dopo Capodanno). Il tennista italiano, reduce dall’eliminazione al secondoneldi Istanbul disputato la scorsa settimana, punta a un pronto riscatto e vuole farsi strada nella kermesse, ma non dovrà sottovalutare un avversio comunque ostico e molto arcigno. L’azzurro, attuale numero 129 al mondo, incrocerà il sudamericano che al momento occupa la posizione numero 167 del ranking ATP. In palio la qualificazione agli ottavi di finale contro il ...

Leonard40959202 : Settimana prossima seguiremo in streaming Lorenzo Musetti ad Antalya. - OA_Sport : Tennis, Challenger Antalya 2021: c'è Lorenzo Musetti in tabellone, accoppiato al cileno Alejandro Tabilo. Altri tre… - livetennisit : Challenger Antalya 1: Il Tabellone Principale. Quattro azzurri al via. Lorenzo Musetti n.5 del seeding - nachomartin : RT @Manu30746016: Tabilo enfrentará al italiano Lorenzo Musetti 129 ATP, 1 ronda del challenger Antalya 1. - Manu30746016 : Tabilo enfrentará al italiano Lorenzo Musetti 129 ATP, 1 ronda del challenger Antalya 1. -