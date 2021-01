LIVE Snowboardcross, Gara-2 Valmalenco in DIRETTA: Lorenzo Sommariva vola in semifinale tra gli uomini! Michela Moioli e Sofia Belingheri in corsa per la finale tra le donne (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Lorenzo Sommariva vola in finale come primo della quarta heat. Secondo posto per Hagen Kearney. 14.38 Jake Vedder e Alex Deibold sono i primi due qualificati della terza heat. Nulla da fare per Filippo Ferrari. Tra poco tocca a Lorenzo Sommariva, ultimo azzurro rimasto in Gara. 14.35 Eliot Grondin e Merlin Surget strappano i pass per le semifinali nella seconda heat. Eliminato Glenn De Blois. 14.33 Doppietta austriaca nel primo quarto maschile con Alessandro Haemmerle che precede Jakob Dusek. 14.29 Sono proprio Samkova e Belingheri a qualificarsi per le semifinali nella ultima heat. 14.27 Charlotte Bankes e Julia Pereira De Sousa strappano il pass per le semifinali nella ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41income primo della quarta heat. Secondo posto per Hagen Kearney. 14.38 Jake Vedder e Alex Deibold sono i primi due qualificati della terza heat. Nulla da fare per Filippo Ferrari. Tra poco tocca a, ultimo azzurro rimasto in. 14.35 Eliot Grondin e Merlin Surget strappano i pass per le semifinali nella seconda heat. Eliminato Glenn De Blois. 14.33 Doppietta austriaca nel primo quarto maschile con Alessandro Haemmerle che precede Jakob Dusek. 14.29 Sono proprio Samkova ea qualificarsi per le semifinali nella ultima heat. 14.27 Charlotte Bankes e Julia Pereira De Sousa strappano il pass per le semifinali nella ...

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Gara-2 Valmalenco in DIRETTA: Michela Moioli e Francesca Gallina strappano il pass per i quarti… - il_brigante07 : RT @zazoomblog: LIVE Snowboardcross Gara-2 Valmalenco in DIRETTA: terminate le pre heat. Gli ottavi di finale della gara femminile iniziera… - zazoomblog : LIVE Snowboardcross Gara-2 Valmalenco in DIRETTA: terminate le pre heat. Gli ottavi di finale della gara femminile… - infoitsport : LIVE Snowboardcross, Chiesa in DIRETTA: TRIONFO DI MICHELA MOIOLI! Terzo Lorenzo Sommariva - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 22 gennaio: convincente avvio azzurro nello short track e nello snowboardcross -… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboardcross LIVE Snowboardcross, Gara-2 Valmalenco in DIRETTA: Belingheri e Moioli volano in semifinale! Ora tocca ai quarti maschili OA Sport LIVE Snowboardcross, Gara-2 Valmalenco in DIRETTA: Michela Moioli insegue il bis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda gara di Coppa del Mondo 2021 di snowboardcross, la quale, pr ...

Snowboardcross oggi: orario 24 gennaio, tv, programma, streaming Coppa del Mondo Chiesa in Valmalenc

Michele Moioli, reduce dal fantastico successo di ieri, e gli altri grandi dello snowboardcross torneranno nuovamente in gara oggi, per la seconda prova di Coppa del Mondo 2021, sempre a Chiesa in Val ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda gara di Coppa del Mondo 2021 di snowboardcross, la quale, pr ...Michele Moioli, reduce dal fantastico successo di ieri, e gli altri grandi dello snowboardcross torneranno nuovamente in gara oggi, per la seconda prova di Coppa del Mondo 2021, sempre a Chiesa in Val ...