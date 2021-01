LIVE Classica Comunitat Valenciana in DIRETTA: in due in fuga, c’è anche il nostro Filippo Zana (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Tratto in discesa abbastanza rapido, si va ai 70 all’ora. Zana ha preso un po’ di vantaggio su Gesbert. 13.19 anche il gruppo è transitato sul Coll de Rates. Meno di un minuto di margine dai due fuggitivi. 13.18 Arrivano al GPM del Coll de Rates Filippo Zana ed Elie Gesbert. 25 chilometri percorsi. 13.12 Il gruppo principale sembra non insistere troppo nell’inseguimento dei fuggitivi. Aspetterà sicuramente il tratto in pianura per aumentare l’andatura. 13.08 Prova ad uscire dal gruppo anche Unai Iribar, della selezione spagnola Under 23. Forse un po’ tardi per riprendere i due fuggitivi. 13.06 Il gruppo prova ad accelerare. Non vuole lasciare troppo spazio ai fuggitivi 13.03 I due sembrano avere una buona intesa, ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 Tratto in discesa abbastanza rapido, si va ai 70 all’ora.ha preso un po’ di vantaggio su Gesbert. 13.19il gruppo è transitato sul Coll de Rates. Meno di un minuto di margine dai due fuggitivi. 13.18 Arrivano al GPM del Coll de Ratesed Elie Gesbert. 25 chilometri percorsi. 13.12 Il gruppo principale sembra non insistere troppo nell’inseguimento dei fuggitivi. Aspetterà sicuramente il tratto in pianura per aumentare l’andatura. 13.08 Prova ad uscire dal gruppoUnai Iribar, della selezione spagnola Under 23. Forse un po’ tardi per riprendere i due fuggitivi. 13.06 Il gruppo prova ad accelerare. Non vuole lasciare troppo spazio ai fuggitivi 13.03 I due sembrano avere una buona intesa, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Dopo quindici anni la Comunitat Valenciana torna ad ospitare una corsa di un giorno: l'ultima volta vinse Alessandro Petacchi e si chiamava Trofeo Luis ...

La Comunitat Valenciana torna ad ospitare una corsa di un giorno. Era il 19 febbraio 2005 quando 'Alejet' Alessandro Petacchi trionfò a Valencia bissando il successo del 2003 avanti ad Oscar Freire, p ...

