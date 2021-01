Covid | “i vaccinati possono trasmettere il virus” | l’avvertimento

Leggi su improntaunika

(Di domenica 24 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Il monito arriva dalla Gran Bretagna: “I vaccini sviluppati impediscono che ilprovochi la malattia nell’organismo, ma potrebbero non riuscire a impedire la sua trasmissione da un individuo all’altro”. Lo dice l’epidemiologo inglese Jonathan Van-Tam, esperto per l’emergenza-19 del governo di Boris Johnson e vice capo della Sanità, in un articolo pubblicato sul Sunday Telegraph e ripreso dall’Ansa. Gli studi clinici e le evidenze scientifiche raccolte ad oggi garantiscono la sicurezza dei vaccini, ma nella letteratura scientifica prodotta finora non c’è ancora certezza se i farmaci contro il-19 che hanno già ricevuto l’autorizzazione o sono in fase di approvazione blocchino la diffusione del contagio. Per questo, come sottolineato dall’esperto anche coloro che hanno ricevuto le iniezioni non ...