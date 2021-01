Castel Volturno, incendio in un’ abitazione: un morto (Di domenica 24 gennaio 2021) Castel Volturno, scoppia un incendio all’interno di un appartamento: morto un uomo, rimasto carbonizzato, di origini ghanesi Getty ImagesNella serata di ieri, intorno le 19.00, un incendio è divampato in un condominio in via Machiavelli a Castel Volturno in provincia di Caserta. Un uomo, di origini ghanesi, ha perso la vita rimanendo carbonizzato, salve invece la moglie e la figlia dell’uomo. Il fuoco ha interessato un appartamento all’ultimo piano del palazzo, a chiamare i Vigili del Fuoco sarebbero stati gli altri inquilini del condominio che accortosi delle fiamme hanno avvertito i soccorsi. Ti potrebbe interessare anche->Palermo, il padre della bimba morta per Tik Tok: “Non era in sé” Sul luogo del fatto sono intervenuti gli addetti della ... Leggi su ck12 (Di domenica 24 gennaio 2021), scoppia unall’interno di un appartamento:un uomo, rimasto carbonizzato, di origini ghanesi Getty ImagesNella serata di ieri, intorno le 19.00, unè divampato in un condominio in via Machiavelli ain provincia di Caserta. Un uomo, di origini ghanesi, ha perso la vita rimanendo carbonizzato, salve invece la moglie e la figlia dell’uomo. Il fuoco ha interessato un appartamento all’ultimo piano del palazzo, a chiamare i Vigili del Fuoco sarebbero stati gli altri inquilini del condominio che accortosi delle fiamme hanno avvertito i soccorsi. Ti potrebbe interessare anche->Palermo, il padre della bimba morta per Tik Tok: “Non era in sé” Sul luogo del fatto sono intervenuti gli addetti della ...

