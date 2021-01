Can Yaman l’elogio alle donne: “Sarei una nullità senza le donne” (Di domenica 24 gennaio 2021) Ospite d’onore della seconda puntata di C’è Posta per te, Can Yaman ha mandato letteralmente in tilt lo studio, la sua presenza ha agitato le fan presenti ma anche quelle da casa che hanno commentato sui social la sua presenza con entusiasmo. L’attore si è presentato in modo educato, parlando un italiano corretto ma soprattutto dimostrandosi cortese e gentile nei confronti delle fan e di Maria De Filippi che lo ha ospitato per la seconda volta con piacere. “Riusciamo a contenerci? Si… quasi…”, queste le parole di Maria De Filippi al pubblico in visibilio all’entrata dell’attore turco. Bello in modo imbarazzante, eclettico, e anche intelligente, Can si è prestato ad essere la sorpresa per una zia che non ha mancato di sostenere la nipote quando ha perso la mamma, una sorpresa molto gradita soprattutto perché Yaman ha ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Ospite d’onore della seconda puntata di C’è Posta per te, Canha mandato letteralmente in tilt lo studio, la sua preha agitato le fan presenti ma anche quelle da casa che hanno commentato sui social la sua precon entusiasmo. L’attore si è presentato in modo educato, parlando un italiano corretto ma soprattutto dimostrandosi cortese e gentile nei confronti delle fan e di Maria De Filippi che lo ha ospitato per la seconda volta con piacere. “Riusciamo a contenerci? Si… quasi…”, queste le parole di Maria De Filippi al pubblico in visibilio all’entrata dell’attore turco. Bello in modo imbarazzante, eclettico, e anche intelligente, Can si è prestato ad essere la sorpresa per una zia che non ha mancato di sostenere la nipote quando ha perso la mamma, una sorpresa molto gradita soprattutto perchéha ...

