Bimba di 7 mesi perde la vita in pronto soccorso: scattano le indagini (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo aver mangiato una Bimba di sette mesi si è sentita male ed è finita in pronto soccorso dove è morta, si indaga sul suo decesso La drammatica vicenda si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo aver mangiato unadi settesi è sentita male ed è finita indove è morta, si indaga sul suo decesso La drammatica vicenda si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

matteosalvinimi : Da papà di una bimba sto male. Una piccola di 18 mesi, seviziata e violentata dal compagno della madre. Non ci sono… - Adnkronos : Violenta e picchia figlia della compagna, muore bimba di 18 mesi - clabellocchi : RT @matteosalvinimi: Da papà di una bimba sto male. Una piccola di 18 mesi, seviziata e violentata dal compagno della madre. Non ci sono pa… - ALFO02606536 : RT @MediasetTgcom24: Avellino, bimba di 7 mesi muore in pronto soccorso: indaga la Procura #avellino - infoitinterno : Como, morte bimba di 18 mesi: arrestato il compagno della madre -