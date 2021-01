Australian Open 2021, Adriano Panatta: “Disparità di trattamento tra i giocatori? C’è sempre stata, difficile organizzare un torneo in queste condizioni” (Di domenica 24 gennaio 2021) Adriano Panatta, un po’ come quando giocava e vinceva il Roland Garros nel 1976, non è mai banale. Il campione del tennis italiano, che tante soddisfazioni ha regalato al Bel Paese nella sua storia, ha espresso all’Ansa i suoi pensieri a riguardo i temi d’attualità riguardanti lo sport con racchetta e pallina. In primis, Panatta si è soffermato sulle vicende degli Australian Open 2021. Come è noto, ben 72 giocatori si trovano in quarantena a Melbourne e non possono allenarsi (per 14 giorni) contrariamente ad altri che hanno un numero di ore limitate, senza considerare chi si allena in condizioni molto diverse ad Adelaide in una struttura diversa e più “comoda”, ovvero i 3 giocatori più forti del circuito e i partner di allenamento (tra ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021), un po’ come quando giocava e vinceva il Roland Garros nel 1976, non è mai banale. Il campione del tennis italiano, che tante soddisfazioni ha regalato al Bel Paese nella sua storia, ha espresso all’Ansa i suoi pensieri a riguardo i temi d’attualità riguardanti lo sport con racchetta e pallina. In primis,si è soffermato sulle vicende degli. Come è noto, ben 72si trovano in quarantena a Melbourne e non possono allenarsi (per 14 giorni) contrariamente ad altri che hanno un numero di ore limitate, senza considerare chi si allena inmolto diverse ad Adelaide in una struttura diversa e più “comoda”, ovvero i 3più forti del circuito e i partner di allenamento (tra ...

