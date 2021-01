Scuola, docenti e Ata Covid, problemi senza fine: arrivano gli stipendi ma con importo più basso (Di sabato 23 gennaio 2021) Entro mercoledì prossimo, 27 gennaio, una parte dei supplenti docenti e Ata Covid si vedranno finalmente accreditato lo stipendio: lo ha comunicato l’amministrazione scolastica con avviso su NoiPA. L’emissione speciale del 25, spiega la stampa specializzata, riguarda tutti i pagamenti autorizzati entro le ore 16 del 21 gennaio. Alcuni di loro hanno avuto già la Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 23 gennaio 2021) Entro mercoledì prossimo, 27 gennaio, una parte dei supplentie Atasi vedranno finalmente accreditato loo: lo ha comunicato l’amministrazione scolastica con avviso su NoiPA. L’emissione speciale del 25, spiega la stampa specializzata, riguarda tutti i pagamenti autorizzati entro le ore 16 del 21 gennaio. Alcuni di loro hanno avuto già la

vjboopathickpt : RT @vivereurbino: UniUrb, un Master per docenti: inglese e didattica per bambini, e-learning per la scuola primaria - meta70 : #scuola #Azzolina scuola media di mia figlia, almeno 4 docenti di Geografia cambiati da settembre a oggi, per non p… - LuisaTreccani : Valutazione scuola primaria: dai voti ai giudizi La #valutazione nella #scuola primaria dall’anno scolastico 2020/… - DnlValentino : Breve considerazione sull'articolo di @repubblica (rivolta per lo più alla stessa 'anima' della scuola: docenti e s… - Flik85141015 : Presidente Regione Calabria: Priorità alla scuola. Vaccinazione anti COVID-19 per gli insegnanti - Firma la petizio… -