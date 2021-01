Roma | massacra la compagna con una mazza di ferro | 24enne in gravi condizioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 23 gennaio 2021) I maltrattamenti prolungati sfociati in un’orrenda aggressione. Questa la storia che ha visto protagonista una ragazza, vittima dapprima di maltrattamenti, e che in seguito è stata brutalmente aggredita dal suo convivente di 24 anni. I maltrattamenti e l’aggressione I Carabinieri della Stazione di Ponte Galeria hanno arrestato undel posto, già gravato da precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della propria convivente. I militari, a seguito di segnalazione, sono infatti intervenuti presso l’abitazione della coppia, al cui interno hanno trovato la giovane gravemente ferita ed in strato di shock. I militari, dopo avere contattato il 118 ed affidato la donna alle cure dei sanitari, si sono immediatamente attivati per accertare l’accaduto. I Carabinieri hanno così ricostruito una prolungata storia di maltrattamenti culminata, nella mattinata ...