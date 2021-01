Mattino | Gattuso conferma la fiducia alla squadra Niente cambi contro il Verona

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 gennaio 2021)ha già fatto i complimentisuadopo la sconfitta nella finale di Supercoppa e nei giorni scorsi hato laai suoi ragazzi al punto che, secondo il, la formazione che scenderà in campo domani a, sarà la stessa di mercoledì sera Da centravanti ancora Petagna, Mertens avverte fastidicaviglia e ieri ha svolto un lavoro personalizzato in palestra. Trequartista Zielinski, a caccia di riscatto dopo la prova opacala Juve. Coppia centrale classica formata da Demme e Bakayoko. Difesa a 4 con i soliti pilastri consolidati e anche in porta dovrebbe essere ancora il turno di Ospina. L'articolo ilNapolista.