GF Vip, paura tra i concorrenti: tempesta di fulmini, la casa si allaga

paura al GF Vip, durante la tempesta di fulmini che si è abbattuta su Roma, la pioggia è entrata nella casa: la più terrorizzata è stata Giulia Salemi. Ieri sera c'è stato un grosso brivido per i concorrenti del GF Vip. Su Roma, infatti, si è abbattuta una violenta perturbazione caratterizzata da violente piogge, vento

