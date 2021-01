Emanuele Filiberto: «Condanno le leggi razziali, sono un’onta per tutta la Real Casa di Savoia» (Di sabato 23 gennaio 2021) «Mi rivolgo a tutti voi, Fratelli della Comunità Ebraica italiana, per esprimervi la mia sincera amicizia e trasmettervi tutto il mio affetto nel solenne ‘Giorno della Memoria». Comincia così la lettera inviata da Emanuele Filiberto di Savoia alle Comunità Ebraiche Italiane. «Scrivo a voi, Fratelli Ebrei, nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, data simbolo scelta nel 2000 dal Parlamento della Repubblica Italiana, a memoria perpetua di una tragedia che ha visto perire per mano della follia nazi-fascista 6 milioni di ebrei europei, di cui 7500 nostri fratelli italiani», ha proseguito nella missiva il 48enne ginevrino, che ne ha parlato in una intervista nello Speciale Tg5 “Parole dal Silenzio”, programma in onda su Canale 5 in seconda serata. leggi anche l’articolo —> Errore ... Leggi su urbanpost (Di sabato 23 gennaio 2021) «Mi rivolgo a tutti voi, Fratelli della Comunità Ebraica italiana, per esprimervi la mia sincera amicizia e trasmettervi tutto il mio affetto nel solenne ‘Giorno della Memoria». Comincia così la lettera inviata dadialle Comunità Ebraiche Italiane. «Scrivo a voi, Fratelli Ebrei, nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, data simbolo scelta nel 2000 dal Parlamento della Repubblica Italiana, a memoria perpetua di una tragedia che ha visto perire per mano della follia nazi-fascista 6 milioni di ebrei europei, di cui 7500 nostri fratelli italiani», ha proseguito nella missiva il 48enne ginevrino, che ne ha parlato in una intervista nello Speciale Tg5 “Parole dal Silenzio”, programma in onda su Canale 5 in seconda serata.anche l’articolo —> Errore ...

