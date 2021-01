Coronavirus, focolaio in rsa a Sant'Arsenio. (Di sabato 23 gennaio 2021) Tamponi per gli studenti dell'Istituto Virgilio a Milano, 22 gennaio 2021. ANSA/Mourad Balti Touati Un focolaio di Covid 19 è scoppiato nella casa di riposo per anziani di Sant'Arsenio, in provincia ... Leggi su gazzettadisalerno (Di sabato 23 gennaio 2021) Tamponi per gli studenti dell'Istituto Virgilio a Milano, 22 gennaio 2021. ANSA/Mourad Balti Touati Undi Covid 19 è scoppiato nella casa di riposo per anziani di, in provincia ...

Agenzia_Ansa : #Svizzera, le autorità sanitarie hanno messo in #quarantena due hotel e chiuso tutte le scuole di sci a St. Moritz… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid Campania, a Sant'Arsenio focolaio in una casa di riposo. DIRETTA - Miti_Vigliero : Coronavirus Roma, intercettato focolaio all'ospedale Grassi: Asl inizia tracciamento contatti - maurizioschet65 : RT @GiovanniBussett: Coronavirus, focolaio all'ospedale con 43 casi. Pazienti trasferiti, stop ai ricoveri in un reparto - Pablecito80 : RT @GiovanniBussett: Coronavirus, focolaio all'ospedale con 43 casi. Pazienti trasferiti, stop ai ricoveri in un reparto -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus focolaio Coronavirus Roma, intercettato focolaio all'ospedale Grassi: Asl inizia tracciamento contatti RomaToday Dominik Paris torna sul podio nella prima discesa di Kitzbuehel, Matteo Marsaglia ventesimo

Il cesanese Matteo Marsaglia (Centro Sportivo Esercito) ha chiuso al ventesimo posto, staccato di 2”,63/100, mentre Christof Innerhofer (Fiamme Gialle) è giunto ventiduesimo a a 3”,04/100 ...

Usa: soldati costretti dormire in parcheggio, Biden si scusa

Il presidente americano Joe Biden si è scusato dopo le proteste scatenatesi in seguito alla diffusione in rete di fotografie di diversi membri della Guardia nazionale, schierata a Washington per la ce ...

Il cesanese Matteo Marsaglia (Centro Sportivo Esercito) ha chiuso al ventesimo posto, staccato di 2”,63/100, mentre Christof Innerhofer (Fiamme Gialle) è giunto ventiduesimo a a 3”,04/100 ...Il presidente americano Joe Biden si è scusato dopo le proteste scatenatesi in seguito alla diffusione in rete di fotografie di diversi membri della Guardia nazionale, schierata a Washington per la ce ...