Conte espulso nel recupero di Udine: "Sei sempre tu, Maresca"

Antonio Conte è stato espulso durante il recupero della gara di Udine pareggiata dall'Inter. Evidentemente le proteste hanno fatto la differenza, al momento del cartellino rosso l'allenatore nerazzurro si è rivolto all'arbitro dicendogli "sei sempre tu, Maresca".

Udinese_1896 : #UdineseInter 0-0 90' Espulso il tecnico nerazzurro Conte per proteste #ForzaUdinese ???? - riotta : Il negazionista della xylella #Ciampolillo, espulso per i rimborsi da Grillo ora assurge a statista europeo pro Conte ma col Var :))) - FusatoRiccardo : Maresca che dà lezioni di morale all'Inter dopo aver espulso Conte e Oriali: 'Bisogna accettare quando non si vince… - OhWhatFun__ : RT @marifcinter: Conte: 'Ho protestato per il recupero e l'arbitro mi ha ammonito e poi espulso. Non eravamo d'accordo su quello. Quattro m… - Orli19831 : Perché Conte è stato espulso? Cosa voleva? -