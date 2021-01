“Certi amori non finiscono…”: colpo di coda nella relazione tra Pago e Serena Enardu? Le stories di lei (Di sabato 23 gennaio 2021) Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto chiarire una volta per tutte i termini della relazione con Pacifico Settembre, il cantante meglio conosciuto sotto lo pseudonimo di Pago. La Enardu ha pubblicato delle stories su Instagram al riguardo. Pago e Serena Enardu, una storia travagliata La coppia aveva fatto parlare di sé ed era diventata estremamente popolare nel 2019. Sarà ricordata, in effetti, per la partecipazione al programma Temptation Island, allora condotto da Fillippo Bisciglia, partecipazione voluta proprio per mettere alla prova la loro unione. I due non erano stati fortunati. Infatti, sono entrati nel programma come coppia e sono usciti come single, anche se è risaputo, grazie alle ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 23 gennaio 2021), ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto chiarire una volta per tutte i termini dellacon Pacifico Settembre, il cantante meglio conosciuto sotto lo pseudonimo di. Laha pubblicato dellesu Instagram al riguardo., una storia travagliata La coppia aveva fatto parlare di sé ed era diventata estremamente popolare nel 2019. Sarà ricordata, in effetti, per la partecipazione al programma Temptation Island, allora condotto da Fillippo Bisciglia, partecipazione voluta proprio per mettere alla prova la loro unione. I due non erano stati fortunati. Infatti, sono entrati nel programma come coppia e sono usciti come single, anche se è risaputo, grazie alle ...

tomdimaria3 : “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” Il ritorno del #Faraone in ???? #ASRoma… - romanoduccio : RT @GiuseppeFalcao: Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano... El Sha è già a Roma. Domani visite mediche. Forz… - Feversinger : @FerdinandoC Certi amori non si scordano mai ? - ATBonitoEsports : RT @Kekko_Bomber86: Certi amori non finiscono...fanno dei giri immensi e poi ritornano ????? @BonitoEsports @ATBonitoEsports - nonmolare : RT @GiuseppeFalcao: Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano... El Sha è già a Roma. Domani visite mediche. Forz… -

Ultime Notizie dalla rete : Certi amori “Certi amori non finiscono…”: colpo di coda nella relazione tra Pago e Serena Enardu? Le stories di lei Periodico Italiano HC Fondi, nuovo innesto: torna Mathà

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. È parafrasando un celebre successo di Antonello Venditti che si può sintetizzare ...

Sampdoria Spezia trattano il riscatto di Chabot: sul piatto Salva Ferrer

Sampdoria e Spezia continuano il dialogo per il riscatto di Julian Chabot: potrebbe riaprirsi il discorso Salva Ferrer interrotto in estate ...

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. È parafrasando un celebre successo di Antonello Venditti che si può sintetizzare ...Sampdoria e Spezia continuano il dialogo per il riscatto di Julian Chabot: potrebbe riaprirsi il discorso Salva Ferrer interrotto in estate ...