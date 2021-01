Uomini e Donne, l’inaspettata rivelazione di Maria De Filippi: l’ha detto soltanto adesso (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne, sembrerebbe la De Filippi si sia lasciata andare ad una rivelazione inaspettata. Stando a quanto si apprende da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che l’ultima registrazione di Uomini e Donne abbia regalato tantissimi colpi di scena. Mercoledì 20 Gennaio, infatti, è stata registrata una nuova puntata. E L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel corso dell’ultima registrazione di, sembrerebbe la Desi sia lasciata andare ad unainaspettata. Stando a quanto si apprende da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che l’ultima registrazione diabbia regalato tantissimi colpi di scena. Mercoledì 20 Gennaio, infatti, è stata registrata una nuova puntata. E L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

g_brescia : #BassoProfilo In corso una maxi operazione contro la 'ndrangheta coordinata dalla Procura Distrettuale di CZ. Impeg… - trash_italiano : MUOIO GIANLUCA TORNESE DI UOMINI E DONNE ANCHE QUI #lapupaeilsecchione - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - _lizzybennet : RT @DamnedLigeia: “Le donne sono complicate” dicono gli uomini, i quali ti lasciano a farti domande esistenziali per dei mesi finché non ti… - xshedreamshazza : RT @DamnedLigeia: “Le donne sono complicate” dicono gli uomini, i quali ti lasciano a farti domande esistenziali per dei mesi finché non ti… -