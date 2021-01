Uomini e Donne: ex dama molto nota e discussa vuole tornare in trasmissione ma la redazione rifiuta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dalle ultime anticipazioni pare che una dama ben conosciuta dal pubblico voglia tornare in trasmissione. La redazione, però, ha rifiutato le sue richieste. Ecco di chi si tratta Uomini e Donne, anticipazioni: ex dama vuole tornare, la redazione dice no Il 19 e il 20 gennaio sono state registrate delle nuove puntate di Uomini e Donne. Come sempre nel web si rincorrono le anticipazioni delle talpe presenti in studio e pare che Maria De Filippi abbia rivelato una cosa molto interessante. Nella registrazione del 20, in particolare, Aurora Tropea si è ritrovata di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta Giancarlo ha mosso delle accuse ben precise ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dalle ultime anticipazioni pare che unaben conosciuta dal pubblico vogliain. La, però, hato le sue richieste. Ecco di chi si tratta, anticipazioni: ex, ladice no Il 19 e il 20 gennaio sono state registrate delle nuove puntate di. Come sempre nel web si rincorrono le anticipazioni delle talpe presenti in studio e pare che Maria De Filippi abbia rivelato una cosainteressante. Nella registrazione del 20, in particolare, Aurora Tropea si è ritrovata di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta Giancarlo ha mosso delle accuse ben precise ...

