Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari | oggi è una data storica

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il 22 gennaio 2021 è unaper tutta l’umanità. Con l’entrata in vigore del(TPNW), come sottolineato anche dalle parole di Papa Francesco, possiamo fattivamente “contribuire all’avanzamento della pace e della cooperazione multilaterale, di cuil’umanità ha tanto bisogno”. Questo primo strumento di diritto internazionale umanitario, giuridicamente vincolante, è un promemoria senza precedenti sul fatto che, nonostante e soprattutto alla lucetante tensioni globali, possiamo e dobbiamo intervenire a difesa della vita. Importante, per il raggiungimento di questo obiettivo, il ruolo della Campagna Internazionale per abolire le...