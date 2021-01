Traffico Roma del 22-01-2021 ore 12:30 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane prudenza sulla Pontina Perché a causa di un incidente è chiuso in uscita allo svincolo di Pomezia centro per chi è diretto a Latina al Nomentano più precisamente su Viale Regina Margherita per lavori urgenti in corso dalle 8 di questa mattina divieto di transito sulla corsia di marcia tra via Adda e via Savoia verso via Nomentana in questo caso e comunque possibile viaggiare sulla preferenziale e nei prossimi Tadi Centocelle si lavora in fascia notturna su Viale Palmiro Togliatti per la manutenzione del manto stradale dalle 21 di questa sera e per diverse notti fino al primo febbraio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 gennaio 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane prudenza sulla Pontina Perché a causa di un incidente è chiuso in uscita allo svincolo di Pomezia centro per chi è diretto a Latina al Nomentano più precisamente su Viale Regina Margherita per lavori urgenti in corso dalle 8 di questa mattina divieto di transito sulla corsia di marcia tra via Adda e via Savoia verso via Nomentana in questo caso e comunque possibile viaggiare sulla preferenziale e nei prossimi Tadi Centocelle si lavora in fascia notturna su Viale Palmiro Togliatti per la manutenzione del manto stradale dalle 21 di questa sera e per diverse notti fino al primo febbraio ...

Momenti di paura questa mattina nel cuore quartiere Prati, a causa di un incendio generatosi nei pressi di un locale pizzeria in via Marcantonio Colonna, a due passi dalla fermata della metro A, stazi ...

Due tre piccolo esplosioni, le scintille e il fumo, che si è levato in tutta la zona circostante. Questa mattina a Roma, in zona Prati, in via marcantonio Colonna, una cabina elettrica ha preso fuoco.

