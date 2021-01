Roma | all’Emporio della Caritas i primi alimenti acquistati con i fondi Arsial

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) ROMA – E’ entrata nel vivo l’iniziativa messa in moto di solidarietà dall’Arsial insieme alla Caritas di Roma, che ha visto l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura destinare in favore dell’organismo pastorale capitolino un fondo da 750mila euro per l’acquisto di cibo e generi di prima necessità in favore delle famiglie in difficoltà. Nell’Emporio della Solidarietà della Caritas di via Casilina vecchia sono arrivate le prime derrate alimentari acquistate con quei fondi. Non solo beni essenziali a lunga conservazione, come olio, caffè, latte, legumi, pomodori pelati e quanto altro può essere necessario al fabbisogno quotidiano, ma anche prodotti Made in Lazio freschi e di qualità, ad esempio pesce, carne, salumi, formaggi, latticini, verdura e frutta, provenienti in particolare da aziende situate in aree della Regione che più di altre hanno subito il contraccolpo economico della pandemia.