Pirlo vince in stile Allegri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Italo Cucci Gli juventini non erano mai stati così Allegri dai tempi di Sarri. E hanno vinto. È la politica del doppio binario. Immaginavo Agnelli, Nedved e Paratici traviati dalla solita smania ...

La Nona di Pirlo è dunque “plagiata ” da Allegri, il tecnico tutta prassi, quel che conta è vincere, ma avete visto l’ingrugnato Maestro che sorrisi esibiva dopo la Vittoria? "Abbiamo giocato male? L’ ...

JUVE, SUPERCOPPA PER SVOLTARE RONALDO: «C'È LO SPIRITO GIUSTO»

LA RINCORSATORINO Il sollievo è grande alla Juve dopo la conquista della sua nona Supercoppa. Al primo tentativo Andrea Pirlo riesce a portarsi a casa la prima finale disputata dalla panchina.

