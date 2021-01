Paura a Roma, fiamme in un appartamento: intossicate due persone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Paura a Roma, in via Rocca Prioria al civico 77, nel quartiere Tuscolano. Un violento incendio è divampato intorno alle 14.45 in un appartamento al primo piano di uno stabile di sette. Due, al momento, le persone rimaste intossicate e soccorse dal personale sanitario del 118. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, un’autoscala, un’autobotte e il funzionario di servizio. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021), in via Rocca Prioria al civico 77, nel quartiere Tuscolano. Un violento incendio è divampato intorno alle 14.45 in unal primo piano di uno stabile di sette. Due, al momento, lerimastee soccorse dal personale sanitario del 118. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco per spegnere le, un’autoscala, un’autobotte e il funzionario di servizio. su Il Corriere della Città.

