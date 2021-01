Lutto nella televisione, l’amata serie dice addio a una grande protagonista (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’anno di speranza che tutti ci stiamo prospettando, il 2021, non è purtroppo temuto dalla signora morte, che immancabilmente continua a mietere vittime. È notizia di qualche ora fa che un’altra grande personalità del mondo dello spettacolo internazionale ci ha lasciati. La comunicazione è arrivata dall’account ufficiale Twitter con una toccante sua citazione. È morta Mira Furlan. Mira Furlan, universalmente nota come Danielle Rousseau della leggendaria serie tv Lost, è venuta a mancare la scorsa settimana in seguito a una lunga lotta contro una malattia non specificata dalle fonti. Mira era nata il 7 settembre del 1955 a Zagabria, allora Jugoslavia e oggi capitale della Croazia, sotto il segno della Vergine. Ci ha lasciati a 66 anni. Era laureata all’Accademia di arti drammatiche della città natale, e nel 1978 era entrata a far parte della ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’anno di speranza che tutti ci stiamo prospettando, il 2021, non è purtroppo temuto dalla signora morte, che immancabilmente continua a mietere vittime. È notizia di qualche ora fa che un’altrapersonalità del mondo dello spettacolo internazionale ci ha lasciati. La comunicazione è arrivata dall’account ufficiale Twitter con una toccante sua citazione. È morta Mira Furlan. Mira Furlan, universalmente nota come Danielle Rousseau della leggendariatv Lost, è venuta a mancare la scorsa settimana in seguito a una lunga lotta contro una malattia non specificata dalle fonti. Mira era nata il 7 settembre del 1955 a Zagabria, allora Jugoslavia e oggi capitale della Croazia, sotto il segno della Vergine. Ci ha lasciati a 66 anni. Era laureata all’Accademia di arti drammatiche della città natale, e nel 1978 era entrata a far parte della ...

LatinaBiz : Don Mauro Ottaviani La cittadina di Cori è in lutto perché piange la scomparsa di don Ottaviano Maurizi. Lo storic… - SandroAddario : RT @osservatorelib: Grave lutto nella medicina e nella cultura per la scomparsa dell'ematologo Pierluigi Rossi Ferrini #rossiferrini @AIL_… - osservatorelib : Grave lutto nella medicina e nella cultura per la scomparsa dell'ematologo Pierluigi Rossi Ferrini #rossiferrini… - camillatwitt3r : ma se in realtà tutto ciò che è accaduto dopo Sokovia e Ultron è solo nella testa di Wanda e Infinity War ed Endgam… - ringoringhetto : Lutto nella serie di Don Matteo : “Il nostro abbraccio va a lei” -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nella Ruggero Penza è morto. Lutto nella ristorazione Gambero Rosso Funerali Fabrizio Leone: oggi l'addio al cuoco stroncato da un malore

I funerali oggi alle 15.30. Per un triste destino, anche suo papà Angelo è morto, all’età di sessant’anni, nello stesso modo. Comunità sconvolta ...

Ravenna, una messa a San Rocco per i morti nelle case di riposo

E' in programma domenica 24 gennaio alle 11.15 nella chiesa di San Rocco la messa per ricordare gli ospiti delle case di ...

