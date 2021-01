Insediamento Biden, La First Lady Ringrazia i Docenti nel Suo Primo Discorso (Di venerdì 22 gennaio 2021) La First Lady degli Stati Uniti, Jill Biden, durante un suo Discorso ufficiale Ringrazia i Docenti. “Non mi sono mai sentita più orgoglioso della nostra professione” dichiara. Jill Biden è infatti docente di Letteratura Inglese da 36 anni. Nonostante l’Insediamento e il suo nuovo e impegnativo ruolo, continuerà a insegnare a tempo pieno. Leggi su youreduaction (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ladegli Stati Uniti, Jill, durante un suoufficiale. “Non mi sono mai sentita più orgoglioso della nostra professione” dichiara. Jillè infatti docente di Letteratura Inglese da 36 anni. Nonostante l’e il suo nuovo e impegnativo ruolo, continuerà a insegnare a tempo pieno.

