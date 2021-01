Il secondo speciale di Euphoria su Sky e NOW TV dal 23 gennaio per uno sguardo agli eventi con gli occhi di Jules (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il secondo speciale di Euphoria, F*ck Anyone Who’s Not a Sea Blob, sarà disponibile in streaming su NOW TV dalle 6:00 di sabato 23 gennaio, oltre che su Sky Atlantic alle 3:00 della notte tra il 24 e il 25 gennaio e alle 23:00 di lunedì 25 gennaio. Dopo lo sguardo al Natale sofferente di Rue (Zendaya), questo nuovo episodio ponte tra la prima e la seconda stagione assumerà il punto di vista di Jules (Hunter Schafer) per ripercorrere gli eventi del periodo natalizio. In particolare, Jules rifletterà sull’anno appena trascorso e sugli avvenimenti successivi al finale della prima stagione di Euphoria, in cui la si è vista abbandonare Rue per prendere un treno e andare fuori città. Scritto e diretto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildi, F*ck Anyone Who’s Not a Sea Blob, sarà disponibile in streaming su NOW TV dalle 6:00 di sabato 23, oltre che su Sky Atlantic alle 3:00 della notte tra il 24 e il 25e alle 23:00 di lunedì 25. Dopo loal Natale sofferente di Rue (Zendaya), questo nuovo episodio ponte tra la prima e la seconda stagione assumerà il punto di vista di(Hunter Schafer) per ripercorrere glidel periodo natalizio. In particolare,rifletterà sull’anno appena trascorso e sugli avvenimenti successivi al finale della prima stagione di, in cui la si è vista abbandonare Rue per prendere un treno e andare fuori città. Scritto e diretto ...

statodelsud : Euphoria, il trailer del secondo episodio speciale su Jules, in onda su Sky il 25 gennaio - Pino__Merola : Euphoria, il trailer del secondo episodio speciale su Jules, in onda su Sky il 25 gennaio - Think_movies : “Euphoria”: su Su Sky e NOW TV dal 23 gennaio il secondo episodio speciale del cult con Zendaya e Hunter Schafer –… - 361_magazine : #Euphoria: il nuovo episodio speciale arriva su #Sky - manuelastacca : Comunque, in US hanno anticipato anche l'uscita del secondo episodio speciale di Euphoria. In arrivo oggi su HBO Ma… -