Il Grande Fratello Vip non va in onda: perché, il motivo (Di venerdì 22 gennaio 2021) 22 gennaio perché stasera, 22 gennaio 2021, su Canale 5 non va in onda la puntata del Grande Fratello Vip? Nessun problema, il reality condotto da Alfonso Signorini si è semplicemente preso una pausa dal doppio appuntamento settimanale e quindi non andrà in onda oggi, venerdì 22 gennaio. Questa sera, al posto del reality, su Canale 5 andrà in onda il film 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi. Vediamo insieme la trama del film: è la storia delle disavventure di Carlo Rovelli, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, la Family Market. Il suo impegno lavorativo, da anni, lo tiene lontano dalla famiglia per molte ore della giornata. I fine settimana mettono in luce le distanze tra la vita lavorativa di Carlo e i tanti problemi famigliari. L'ennesimo diverbio ...

