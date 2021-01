Daydreamer - Le ali del sogno cambia programmazione su Canale 5: quando andrà in onda (Di venerdì 22 gennaio 2021) Daydreamer - Le ali del sogno cambia ancora programmazione su Canale 5 a partire da lunedì 25 gennaio 2021: ecco quando andrà in onda la soap con Can Yaman. Daydreamer - Le ali del sogno cambia ancora programmazione a partire da lunedì 25 gennaio 2021. I risultati non esaltanti della prima serata del giovedì infatti hanno convinto i vertici della rete Mediaset a tentare una cambio in corsa. quando andrà in onda Daydreamer tornerà su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16:30. Ma Can e Sanem non rinunciano alla prima serata: la soap turca proverà a riconquistare il suo pubblico serale ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 gennaio 2021)- Le ali delancorasu5 a partire da lunedì 25 gennaio 2021: eccoinla soap con Can Yaman.- Le ali delancoraa partire da lunedì 25 gennaio 2021. I risultati non esaltanti della prima serata del giovedì infatti hanno convinto i vertici della rete Mediaset a tentare una cambio in corsa.intornerà su5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16:30. Ma Can e Sanem non rinunciano alla prima serata: la soap turca proverà a riconquistare il suo pubblico serale ...

