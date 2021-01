Calabria, Spirlì furioso: “Non parteciperò più a Conferenza Stato-Regioni” (Di venerdì 22 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “Con estremo rammarico comunico la volontà di non partecipare alle prossime conferenze unificate fino a quando non venga ristabilito il tanto auspicato senso di collaborazione nei processi decisionali che coinvolgono materie di competenza dello Stato e delle Regioni”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e ai ministri per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, dell’Interno Luciana Lamorgese e della Salute, Roberto Speranza, dopo il mancato rinvio delle elezioni provinciali a Cosenza e metropolitane a Reggio Calabria convocate, rispettivamente, il 7 febbraio e il 24 gennaio. Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) REGGIO CALABRIA – “Con estremo rammarico comunico la volontà di non partecipare alle prossime conferenze unificate fino a quando non venga ristabilito il tanto auspicato senso di collaborazione nei processi decisionali che coinvolgono materie di competenza dello Stato e delle Regioni”. Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, in una lettera indirizzata al presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e ai ministri per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, dell’Interno Luciana Lamorgese e della Salute, Roberto Speranza, dopo il mancato rinvio delle elezioni provinciali a Cosenza e metropolitane a Reggio Calabria convocate, rispettivamente, il 7 febbraio e il 24 gennaio.

