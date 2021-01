Bonaccini | “Pfizer rispetti gli accordi | noi abbiamo fatto tutto il possibile”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) BOLOGNA – Ma i vaccini a disposizione sono sufficienti per le seconde dosi? “Intanto utilizziamo tutte le dosi che abbiamo accantonato, speriamo” che siano sufficienti insieme alle nuove forniture, “ma possiamo fare quello ci è consentito dall’arrivo delle dosi. Speriamo che si possano rispettare tutti i tempi che avevamo garantito”. Interpellato a margine di una iniziativa benefica che si è svolta stamane al Maggiore di Bologna, il presidente regionale torna sul summit col commissario Arcuri e l’intesa sulla redistribuzione tra Regioni. “Abbiamo raggiunto un accordo tra presidenti, commissario Arcuri e coloro che sono stati più penalizzati per una scelta unilaterale di Pfizer. Così avremo tutti la stessa equità nel taglio. Però vogliamo essere fiduciosi e sperare che nelle prossime settimane torni la distribuzione di prima, stavamo dimostrando di avere capacità organizzative e di intervento molto robuste”.

Il governatore dell'Emilia Romagna non si fida più dell'azienda dopo il taglio della distribuzione: "Intanto utilizziamo tutte le dosi che abbiamo accantonato per fare le seconde vaccinazioni" ...«Ancora non si sa bene perché Pfizer abbia scelto unilateralmente di tagliare le forniture di vaccini: la colpa dei tagli anche al 50 per cento, come quello subito dalla nostra Regione, non è del Gove ...