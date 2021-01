3 cose da vedere in streaming nel weekend | La Stanza | Quicksand | Palm Springs

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Eccoci di nuovo all’appuntamento del venerdì con le 3 cose che vi consiglio di guardare in streaming nel weekend Questa settimana è il turno di 2 film e una mini-serie: La Stanza, Quicksand e Palm Springs quindi vi porto a fare un viaggetto in Italia, Svezia e America.

antoniospadaro : L’ex presidente della @Georgetown University, il #gesuita Leo O’Donovan, pronuncia la preghiera dell’… - CarloCalenda : Matteo, sono giorni che facciamo vedere la stessa slide e mesi che ripetiamo gli stessi concetti. Ma quando hai dat… - teatrolafenice : ?? «La cattiva salute ci fa vedere cose che la buona salute ci nascondeva» (Ramon Eder). Buon sabato, amici! ??… - XTHET1DE : 19. le felpe enormi 20. un abbraccio inaspettato 21. un viaggio in macchina 22. hai ancora tante cose da vedere, d… - mysoftmochii : ricordo benissimo la mattina quando mi sono svegliata e mi sono trovata le date del tour. ero triste perché l’Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : cose vedere

SiViaggia

Se hai visto prima un piccolo villaggio formato da case ... Potrebbe interessarti anche: Test psicologico che definisce la tua oggettività, cosa vedi prima? Per te è difficile fidarti di chi ti ...Alle 4 la barca italiana torna in acqua per le ultime due regate di questa prima fase. Lo scafo italiano deve vincerle entrambe per andare subito alla finale ...