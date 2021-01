Traffico Roma del 21-01-2021 ore 08:00 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luceverde Roma una buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico segnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in entrata verso il centro città in particolare a Roma Nord code sulle vie Cassia e Flaminia partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto code anche sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe sulla Trionfale di Casal del Marmo all’ospedale San Filippo Neri e sull’Aurelia dal vivo con Laura gli Antica fino a Piazza San Giovanni Battista della Salle sul raccordo in carreggiata esterna incolonnamenti all’altezza dell’uscita per la A24 proseguendo sulla tratto Urbano proprio della 24 rallentamenti e code da Portonaccio alla bivio con la tangenziale proseguono i lavori di manutenzione sulla viadotto della Magliana carreggiata ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisegnalato in aumento su tutte le principali arterie stradali in entrata verso il centro città in particolare aNord code sulle vie Cassia e Flaminia partire dal raccordo rispettivamente fino a via di Grottarossa e fino a viale di Tor di Quinto code anche sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe sulla Trionfale di Casal del Marmo all’ospedale San Filippo Neri e sull’Aurelia dal vivo con Laura gli Antica fino a Piazza San Giovanni Battista della Salle sul raccordo in carreggiata esterna incolonnamenti all’altezza dell’uscita per la A24 proseguendo sulla tratto Urbano proprio della 24 rallentamenti e code da Portonaccio alla bivio con la tangenziale proseguono i lavori di manutenzione sulla viadotto della Magliana carreggiata ...

romamobilita : #Roma #viabilità Lungotevere - Traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra Ponte Principe Amedeo Savoia… - haiyendang : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra La Storta e via Trionfale. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Cassia, tra La Storta e via Trionfale. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato su via Gregorio XI, tra via Aurelia e via di Boccea - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 2 km tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congesti... -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-01-2021 ore 07:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Traffico di droga, estradato dall’Albania l’uomo del clan Bellocco nei Balcani

L'uomo rimase coinvolto nell'inchiesta Magma che fece luce sull'ingente importazione di cocaina dal Sudamerica. Secondo gli inquirenti organizzava gli aspetti logistici del narcotraffico ...

Avevano inondato Roma con la cocaina: la Procura chiede 400 anni di carcere per gli uomini di Diabolik

Sono 37 gli imputati tutti legati a Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio ucciso nell'agosto 2019, per i quali i pm Nadia Plastina e Edoardo ...

