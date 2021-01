Monet e gli Impressionisti virtuali | la nuova frontiera delle mostre online

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 gennaio 2021) In CovidEra abbiamo ben compreso come visitare una mostra sia un’operazione pressoché impossibile. Quantomeno fisicamente. Vuoi per le restrizioni, vuoi per la chiusuravarie zone colorate, ormai le code al museo sono solo un lontano ricordo. Già dallo scorso Marzo alcune strutture espositive si sono attrezzate per permettere comunque la fruizioneloro opere. A Bologna, la mostrae gliriapresu Art.Live!.e gli. Photo credits: Comunicato stampa Arthemisia.e gliLa mostra intitolata “e gli. Capolavori dal Musée Marmottan” era sbarcata già questa ...