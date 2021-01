Milan, Tomori atteso a Milano: prestito con diritto di riscatto (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fikayo Tomori si appresta a diventare un giocatore del Milan. Il difensore in forza al Chelsea è atteso a Milano e si appresta a stabilire le visite mediche. Il giocatore dovrebbe arrivare in rossonero con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 21 gennaio 2021) Fikayosi appresta a diventare un giocatore del. Il difensore in forza al Chelsea èo e si appresta a stabilire le visite mediche. Il giocatore dovrebbe arrivare in rossonero con la formula delcondifissato intorno ai 30 milioni di euro. SportFace.

