Katy Perry in Firework accompagna i fuochi d'artificio per Biden e Harris nello spettacolare finale dell'Inauguration Day (Di giovedì 21 gennaio 2021) Non solo le esibizioni di Lady Gaga e Jennifer Lopez durante il giuramento: i festeggiamenti per l'insediamento di Joe Biden e Kamala Harris sono proseguiti fino a sera il 20 gennaio con uno show televisivo di un'ora e mezza che ha visto la performance di Katy Perry in Fireworks accompagnare lo straordinario spettacolo pirotecnico al Lincoln Memorial a chiusura dell'Inauguration Day. Come parte dello show Celebrate America condotto da Tom Hanks che ha coinvolto decine di artisti e celebrità, l'esibizione di Katy Perry in Fireworks ha puntellato uno dei momenti più spettacolari del giorno del giuramento del presidente numero 46: la popstar californiana, recentemente diventata mamma per la prima volta, si è esibita in ...

