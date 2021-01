In 14 mesi a Napoli, Gattuso ha perso il 29% delle partite: praticamente una ogni tre (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nihil sub sole novi. Niente di nuovo sotto il sole. Gattuso e i suoi quando la partita comincia a farsi seria, steccano senza appello. Abbiamo ancora negli occhi gli schiaffoni di Barcellona, quando una squadra in piena crisi incontrò un Napoli deprimentemente normale e gliene diede tre senza appello. La finale è stata persa prima di giocarla. Il solito atteggiamento dimesso, le solite dichiarazioni irrilevanti dicono molto su come Gattuso abbia preparato la partita. Aspettare una Juve quasi in disarmo, che nel primo tempo ha rischiato lasciando il solo Danilo a battagliare con il miglior del Napoli (Lozano) poteva e doveva essere un vantaggio sfruttato in maniera più efficace e convincente. Ma il tecnico è mediocre. Non un’intuizione. Non una strategia che potesse ovviare alle fisiologiche difficoltà che un avversario ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nihil sub sole novi. Niente di nuovo sotto il sole.e i suoi quando la partita comincia a farsi seria, steccano senza appello. Abbiamo ancora negli occhi gli schiaffoni di Barcellona, quando una squadra in piena crisi incontrò undeprimentemente normale e gliene diede tre senza appello. La finale è stata persa prima di giocarla. Il solito atteggiamento dimesso, le solite dichiarazioni irrilevanti dicono molto su comeabbia preparato la partita. Aspettare una Juve quasi in disarmo, che nel primo tempo ha rischiato lasciando il solo Danilo a battagliare con il miglior del(Lozano) poteva e doveva essere un vantaggio sfruttato in maniera più efficace e convincente. Ma il tecnico è mediocre. Non un’intuizione. Non una strategia che potesse ovviare alle fisiologiche difficoltà che un avversario ...

